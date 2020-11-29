Son dakika haberi! Gece yarısı sokakta yakalanan genç: "Cezayı duysa annem evlatlıktan reddeder" - Son Dakika

Son dakika haberi! Gece yarısı sokakta yakalanan genç: "Cezayı duysa annem evlatlıktan reddeder"

29.11.2020 07:54
Son dakika haberi! Gece yarısı sokakta yakalanan genç:

Son dakika haberlerine göre Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte şehir merkezi ve 17 ilçede polis ekipleri alarma geçti.

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte şehir merkezi ve 17 ilçede polis ekipleri alarma geçti. Ekipler saat 23.00 sıralarında sokakta dolaşan iki genci durdurdu. Üzerlerinde kimlik de olmayan gençlerden birisi 3 bin 186 lira cezayı duyunca, "Cezayı duyan annem beni evlatlıktan reddeder" diye konuştu.

Polis ekipleri Şehreküstü Meydanı'nda 23.00 sıralarında durdurdukları 17 yaşındaki iki gençten kimlik istedi. Heykel'de Kent Müzesi yanındaki anfi tiyatroda müzik çaldıklarını ve vaktin nasıl geçtiğini anlamadığını söyleyen gençler metroya binmek istediklerini, ancak görevliler almayınca yürüyerek gitmeye çalıştıklarını ifade ettiler.

POLİS NASİHAT ETTİ

20 yaş altına 13 ile 16 saatleri arasında sokağa çıkma izni olmasına rağmen yasağı iki kez ihlal eden gençlere polis ekipleri nasihat etti. Üzerlerinde kimlik de olmayan 17 yaşındaki A.B. ve Y.İ.A. isimli iki genç için Çocuk Bürosu'ndan ekip çağrıldı.

"NEREYE GİDERİM BİLMİYORUM"

Bu esnada polisler gençlere 3 bin 186 lira para cezası uygulanacağını söyledi. Ağabeyinin yanında çalıştığını anlatan Y.İ.A, "Annem bu cezayı duyunca beni evlatlıktan reddeder. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Herhalde yurda giderim" dedi.

Çocuk Büro ekipleri, gençleri kimlik sorgulaması ve daha sonra ailelerine teslim etmek üzere polis merkezine götürdü.

Son dakika haberi! Gece yarısı sokakta yakalanan genç: Cezayı duysa annem evlatlıktan reddeder
Son dakika haberi! Gece yarısı sokakta yakalanan genç: Cezayı duysa annem evlatlıktan reddeder
Son dakika haberi! Gece yarısı sokakta yakalanan genç: Cezayı duysa annem evlatlıktan reddeder
Son dakika haberi! Gece yarısı sokakta yakalanan genç: Cezayı duysa annem evlatlıktan reddeder
Son dakika haberi! Gece yarısı sokakta yakalanan genç: Cezayı duysa annem evlatlıktan reddeder

Şehreküstü, Çocuk, Bursa, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Gece yarısı sokakta yakalanan genç: 'Cezayı duysa annem evlatlıktan reddeder' - Son Dakika


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