Son dakika haberi... Gediz'de itfaiye ve trafik personeline ilk yardım dersi verildi - Son Dakika

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, itfaiye ve trafik polislerine "temel ilk yardım eğitimi" verildi.

Adnan Menderes Yaşam Parkı Gençlik Merkezi Kompleksi toplantı salonundaki eğitime, Gediz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Yenikent Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli 33 personel katıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri tarafından düzenlenen 16 saatlik eğitimde, temel yaşam desteği, hasta ve yaralının ilk değerlendirmesi, solunum yolu tıkanıklığı, kanamalar, yaralanmalar, hasta ve yaralı taşıma teknikleri gibi temel ilkyardım eğitimi konuları ile otomatik eksternal defibilatör (OED, otomatik şok cihazı) cihazının kullanımı konularında katılımcılar bilgilendirildi.

Eğitim sonunda yapılan teorik ve pratik değerlendirme neticesinde başarılı olan personellere ilk yardım eğitimi belgesi verildi.