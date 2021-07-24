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Son dakika haberi... Gediz'deki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberi... Gediz'deki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

24.07.2021 11:37
Son dakika haberi... Gediz'deki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi, System.String[]

Son dakika 3. sayfa haberi: Kütahya'nın Gediz ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan 6 kişiden biri daha hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan 6 kişiden biri daha hayatını kaybetti.

Dün, Murat Dağı Yolu'nun 3. kilometresinde meydana gelen trafik kazasının ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Rabia Bulut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bulut'un hayatını kaybetmesiyle kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Kazada, yaralanan 5 kişinin tedavisinin sürdüğü açıklandı. - KÜTAHYA

Son dakika haberi... Gediz'deki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Gediz'deki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika


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