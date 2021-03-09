Son dakika haberi... Geleceğin şefleri kentsel tarımı öğreniyor - Son Dakika

Akmerkez, İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerine yönelik 12 hafta sürecek "Kentsel Tarım" derslerine başladı. 2017 yılından bu yana sürdürdüğü Terasta Tarım projesi ile 750 metrekarelik bir alanı sürdürülebilir tarıma ayıran Akmerkez, İstanbul Bilgi Üniversitesi ile yaptığı iş birliği çerçevesinde BİLGİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerini toprakla buluşturuyor. Programla ilgili bilgi veren şirket tarafından yazılı açıklamada, "12 hafta sürecek "Kentsel Tarım" seçmeli dersler, uygulamalı ve teorik olarak online ortamda gerçekleşecek. 5 Mart Cuma günü başlayan derste, kentsel tarımın önemi, nasıl başladığı, gastronomi ile arasındaki ilişki aktarıldı. Daha sonra Akmerkez Terasta Tarım alanına gelen öğrenciler, alandaki uygulamalar hakkında bilgi aldı, pratik eğitime başlayarak toprağı tanıma fırsatı da buldu" denildi.

Açıklamanında devamında şu ifadelere yer verildi:

"EK BİÇ YE İÇ'in permakültür eğitmenlerinin ve alanında uzman konuk eğitmenlerin dahil olacağı gelecek derslerde öğrenciler, mutfak atıklarının toprağı zenginleştiren komposta dönüştürülmesi, zararlı kimyasallar olmadan kentte sağlıklı gıda üretimi, suda tarım, fermentasyon, mikroyeşiller, atıksız mutfak konuları da dahil pek çok konuyu öğrenecek. Teorik dersler her cuma online olarak, pratik dersler ise Akmerkez Terasta Tarım alanında uygulamalı olarak gerçekleştiriliyor. EK BİÇ YE İÇ permakültür uzmanları ve alanında uzman konuk eğitmenlerin vereceği eğitim sayesinde öğrenciler, şehrin ortasında kendi gıdalarını nasıl yetiştireceğini ve sürdürülebilir kentsel tarım ilkelerini öğreniyor."