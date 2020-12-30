Son dakika haber: Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı İşçilik silahlı saldırıdan sağ kurtuldu - Son Dakika

Polis merkezine giderek şikayetçi olan İşçilik'in ilk ifadesinde, saldırganların beyaz bir otomobille geldiklerini gördüğünü söylediği kaydedildi.

Saldırıdan yara almadan kurtulan iş adamı İşçilik'in ihbarı ile olay yerine gelen ekipler, otomobilde teknik incelemelerde bulundu.

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