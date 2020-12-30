Son dakika haber: Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı İşçilik silahlı saldırıdan sağ kurtuldu - Son Dakika

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik, silahlı saldırıya uğradı.
Alınan bilgiye göre, Karşıyaka'dan Bayraklı istikametine giden iş adamı İşçilik'in otomobiline İzmir Çevreyolu Onur Mahallesi yakınlarında ateş açıldı.
Otomobile 4 kurşun isabet ettiği belirtilirken, saldırganlar kaçtı.
Saldırıdan yara almadan kurtulan iş adamı İşçilik'in ihbarı ile olay yerine gelen ekipler, otomobilde teknik incelemelerde bulundu.
Polis merkezine giderek şikayetçi olan İşçilik'in ilk ifadesinde, saldırganların beyaz bir otomobille geldiklerini gördüğünü söylediği kaydedildi.
Kaynak: AA
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