Son dakika haberi: Gelendost ilçesinde polisten şefkat eli devriyesi - Son Dakika

Gelendost İlçe Emniyet Amirliği'nde görevli polisler, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmuyor. Gün içerisinde devriye görevinde olan polisler, sokakta gördükleri sahipsiz hayvanlara şefkat elini uzatıyor. Ekipler, sokak hayvanlarına su ve mama vererek, onları elleriyle besliyorlar. - ISPARTA

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