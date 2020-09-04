Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırma adımları çerçevesinde, geleneksel yöntemle açtığı 2 Ekim vadeli repo ihalesinde ortalama yüzde 10.40 basit faizden 10 milyar lira verdi. Repo ihalesine 39 milyar 30 milyon lira teklif geldi.
TCMB geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde Pazartesi günü ortalama yüzde 10.15 ve Salı günü ortalama yüzde 10.11 ve Çarşamba günü ortalama yüzde 10.10 ve Perşembe günü de 10.20 basit faizle 10'ar milyar TL verdi.Faizini katılımcıların belirlediği geleneksel repo ihalesinde oluşan faizler, Çarşamba gününe kadar kademeli olarak yüzde 11.3'ten geriledikten sonra ilk kez Perşembe günü yukarıya döndü ve Cuma günü de bu artış sürdü.TCMB geçen hafta Perşembe günü açıkladığı Para Politikası Kurulu toplantı özetlerinde, atılan sıkılaştırma adımlarının, fonlama maliyetini yukarı yönlü etkilemeye devam edeceğini vurguladı.Özetlerde, 7 Ağustos tarihinden itibaren yüzde 8.25 faizli haftalık repo ihalelerine ara verildiği anımsatılarak, "Piyasa yapıcı bankalara tanınan likidite imkan limitleri önce yarıya indirildi, sonrasında ise sıfırlandı" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 13:07 - Kaynak: DHA
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