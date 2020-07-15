Son dakika haberi | Gelibolu'da 6 hektar ormanlık alan yandı
Son dakika gelişmesine göre ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesine bağlı Adilhan köyü yakınlarında anızdan çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesine bağlı Adilhan köyü yakınlarında anızdan çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınan yangında, 6 hektarlık orman alan zarar gördü.
Gelibolu ilçesine bağlı Adilhan köyü yakınlarındaki orman yangını saat 11.30 sıralarında başladı. Orman Yangın Hattı'na gelen ihbar üzerine Keşan Orman İşletme Müdürlüğü Saros Şefliği, yangın bölgesini tespit etti. Ardından da müdahale ekipleri bölgeye yönlendirildi. Keşan ve Çanakkale'de konuşlandırılmış olan helikopterlerin havadan katıldığı söndürme çalışmalarında, karadan da 9 arazöz, 1 dozer ve 72 personel görev aldı. Kontrol altına alınan yangında 6 hektar orman alanı zarar gördü. Yangının anız nedeniyle çıktığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 15:31 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Gelibolu'da 6 hektar ormanlık alan yandı - Son Dakika
Son Dakika 21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 20:44 Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi 20:40 Serinlemek için sulama kanalına giren 2 çocuk boğuldu 20:36 Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi 19:41 Meteoroloji, 16 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:20 Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi 19:16 Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm 16:55 Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı 16:13 Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar 15:08 TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı