Son dakika haberi | Gelibolu'da kaçak içki operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberi | Gelibolu'da kaçak içki operasyonu

12.10.2022 15:14
Son dakika haberi | Gelibolu'da kaçak içki operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gelibolu'da kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde şüpheliler S.A. ve O.F.'nin aracında arama yapıldı. Aramada 46 farklı markada gümrük kaçağı 48.6 litre alkollü içki ele geçirildi.

Haklarında adli işlem yapılan şüpheliler S.A. ve O.F. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Gelibolu'da kaçak içki operasyonu - Son Dakika

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