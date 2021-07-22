Son dakika haberi! Gelibolu'da yangın çıkan iki katlı ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Evin kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Gelibolu Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

Yülüce köyünde Ahmet Dikbasan'a ait iki katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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