DHA YURT BÜLTENİ-3 - Son Dakika

Gelin almada kalabalığın içinde havaya ateş açtılar

BURSA'da, gelin almak için sokakta toplanan gruptaki 2 kişinin, kalabalığa rağmen tabancayla havaya ateş açtığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Erkek tarafından bir grup, gelin almak için ailenin evinin bulunduğu sokağa geldi. Gelin ve damat, süslenen araca binmeden önce bir süre oynadı. Bu sırada gruptaki 2 kişi, bellerinden çıkardıkları tabancalarla kalabalığa aldırış etmeden havaya ateş etmeye başladı. İkili, şarjörlerdeki mermiler bitince araçlarına bindi. Ateş edildiği sırada balkonda bulunanlar ise korku yaşadı. Bu anlar, mahalleli tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüleri izleyenler, tepki gösterirken, polis, ateş eden 2 kişiyi bulmak için çalışma başlattı.