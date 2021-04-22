Gelinini ve birlikte yakaladığı şahsı öldüren kayınpeder tutuklandı - Son Dakika

Gelinini ve birlikte yakaladığı şahsı öldüren kayınpeder tutuklandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde gelini ve birlikte yakaladığı şahsı öldüren kayınpeder çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Olay, Sandıklı ilçesine bağlı Çiğiltepe köyünde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Nurettin G., (68), gece saatlerinde gelen sesler üzerine bakmak için oğlunun evine gitti. Nurettin G., seslerin yatak odasından geldiğini fark ederek odaya girince iddiaya göre, burada gelini Filiz G., ile Kamil Çetin'i gördü. Buna öfkelenen Nurettin G., belinden çıkardığı tabanca ile ikilinin üzerine ateş açtı. Nurettin G. daha sonra jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine köye gelen jandarma ve 112 Acil servis ekipleri Filiz G. ile Kamil Çetin'in öldüğünü tespit etti. Olayın ardından Nurettin G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, cenazeler ise otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Nurettin G., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.