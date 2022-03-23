Gelininin ölümüne üzülüp, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi - Son Dakika

ZONGULDAK'ta, bypass ameliyatı olan Döndü Kıral (61) hastanede hayatını kaybederken, kayınvalidesi Aysel Kıral (85) gelinine üzülüp kalp krizi geçirerek aynı gün hayatını kaybetti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bypass ameliyatı olan Döndü Kıral, dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Döndü Kıral'ın, Baştarla Mahallesi 2'nci Durak Sokak'taki evinde taziyeleri kabul eden kayınvalidesi Aysel Kıral, yaşadığı üzüntünün etkisiyle öğleden sonra kalp krizi geçirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri Aysel Kıral'a ilk müdahaleyi evde yaptı. Ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aysel Kıral, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Döndü Kıral'ın cenazesi bugün Rat Uğur Camisi'nde kılınan cenaze namazın ardından Elvanpazarcık'ta bulunan aile mezarlığına toprağa verildi. Aysel Kıral'ın cenazesi ise yarın toprağa verilecek.

'ANNEM ONUN ÜZÜNTÜSÜNE EVDE FENALAŞTI'Eşi Döndü Kıral ve annesi Aysel Kıral'ı aynı gün kaybetmenin acısını yaşayan Günal Kıral, "Eşimin kalp hastalığı vardı. Ama kurtaramadık. Sabah saatlerinde eşimi kaybettim. Annem de onun üzüntüsüne evde fenalaştı. Onu da saat 16.00 gibi kaybettik. Bugün eşimi yarın da annemi defnedeceğim. İki acıyı birden yaşadım" dedi.