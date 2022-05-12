Son dakika haberi: Gemide çalışan Fatsalı gemici, çıkan yangında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi: Gemide çalışan Fatsalı gemici, çıkan yangında hayatını kaybetti

12.05.2022 12:39
Son dakika haberi: Gemide çalışan Fatsalı gemici, çıkan yangında hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan bir kişi, Rusya'da çalıştığı yük gemisinde çıkan yangın sonucu dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan bir kişi, Rusya'da çalıştığı yük gemisinde çıkan yangın sonucu dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

Fatsa ilçesi nüfusuna kayıtlı olan 42 yaşındaki gemici Ulaş Yürük'ün Rusya'da çalıştığı yük gemisinde yangın çıktı. Çıkan yangında dumandan etkilenen Yürük, olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Ulaş Yürük'ün evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilirken, cenazesinin ise 13 Mayıs günü ikindi namazı sonrası Orta Büyük Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Aşağı Tepeköy Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedileceği bildirildi. - ORDU

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Yangın, Fatsa, Rusya, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Gemide çalışan Fatsalı gemici, çıkan yangında hayatını kaybetti - Son Dakika


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