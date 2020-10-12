Son dakika haberi! Geminderesi'nde sonbahar güzelliği - Son Dakika

Son dakika haberi! Geminderesi'nde sonbahar güzelliği

12.10.2020 15:10
Son dakika haberi! Geminderesi'nde sonbahar güzelliği, System.String[]

Son dakika haberi... SİVAS'ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasında bulunan Geminderesi, sonbahar renklerine bürünürken, görsel güzellik oluştu.

SİVAS'ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasında bulunan Geminderesi, sonbahar renklerine bürünürken, görsel güzellik oluştu.

Sivas'a yaklaşık 120 kilometre uzaklıkta bulunan ve Karadeniz Bölgesi'nin İç Anadolu Bölgesi'ne açılan kapılarından biri olan Geminbeli Geçidi'nde, sonbaharda güzel manzaralar ortaya çıktı. Sivas- Suşehri yolundaki 2 bin 10 metre rakımlı Geminbeli Geçidi'nde mevsimin etkisiyle görsel güzellik oluştu. Geminderesi'ndeki ormanlık alan, sarı ve yeşil renklere büründü. Manzara, dronla havadan görüntülendi.


Son dakika haberi! Geminderesi'nde sonbahar güzelliği
Son dakika haberi! Geminderesi'nde sonbahar güzelliği
Son dakika haberi! Geminderesi'nde sonbahar güzelliği
Son dakika haberi! Geminderesi'nde sonbahar güzelliği
Son dakika haberi! Geminderesi'nde sonbahar güzelliği
Son dakika haberi! Geminderesi'nde sonbahar güzelliği
Son dakika haberi! Geminderesi'nde sonbahar güzelliği
Son dakika haberi! Geminderesi'nde sonbahar güzelliği

İç Anadolu Bölgesi, Sonbahar, Suşehri, Sivas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Geminderesi'nde sonbahar güzelliği - Son Dakika

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