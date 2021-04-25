Son dakika haberi | Gemlik'te araçların camını kırarak hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberi | Gemlik'te araçların camını kırarak hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

25.04.2021 15:53
Son dakika haberi | Gemlik'te araçların camını kırarak hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Son dakika haberleri: Bursa'nın Gemlik ilçesinde bazı araçların camını kırarak içinden çeşitli eşyalar çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bazı araçların camını kırarak içinden çeşitli eşyalar çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı.

İlçenin farklı mahallelerinde yaklaşık 15 araçtan çeşitli malzemeler çalındı. Bir araçtan kredi kartı da çalan şüpheli, akaryakıt istasyonunda alışveriş yaptı.

Araç sahiplerinin şikayeti üzerine bölgede bulunan kameraları inceleyen Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlının kimliğini tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli S.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Gemlik'te araçların camını kırarak hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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