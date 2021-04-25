Bursa'nın Gemlik ilçesinde bazı araçların camını kırarak içinden çeşitli eşyalar çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı.

İlçenin farklı mahallelerinde yaklaşık 15 araçtan çeşitli malzemeler çalındı. Bir araçtan kredi kartı da çalan şüpheli, akaryakıt istasyonunda alışveriş yaptı.

Araç sahiplerinin şikayeti üzerine bölgede bulunan kameraları inceleyen Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlının kimliğini tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli S.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.