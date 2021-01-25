Bursa'nın Gemlik ilçesinde traktör hırsızlığı olaylarının şüphelisi yakalandı.
Cihatlı Mahallesi'nde 3 traktörün çalınmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.
Olay yeri ve çevrelerindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, çalınan traktörlerin ana yollar kullanılmadan Bursa'ya götürüldüğünü belirledi.
Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde hareket halindeki traktörü durduran ekipler, zanlı Hakan B'yi (65) gözaltına aldı. Traktör ise sahibine teslim edildi.
Gemlik Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye götürüldü.
Kaynak: AA
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