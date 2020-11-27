Son dakika haberi! Gemlik'te zabıta bir yılda 5 bin 157 işyeri denetledi - Son Dakika

Son dakika haberi! Gemlik'te zabıta bir yılda 5 bin 157 işyeri denetledi

27.11.2020 13:25
Son dakika haberi! Gemlik'te zabıta bir yılda 5 bin 157 işyeri denetledi, System.String[]

Son dakika haberleri: Gemlik Belediyesi zabıta ekipleri, koronavirüs vakalarının artış gösterdiği şu günlerde rutin denetimlerinin yanı sıra kolluk kuvvetleri ve ilçe kaymakamlığı ile ortak çalışma göstererek ilçede düzeni sağlamaya yönelik faaliyetlerine devam ediyor.

Gemlik Belediyesi zabıta ekipleri, koronavirüs vakalarının artış gösterdiği şu günlerde rutin denetimlerinin yanı sıra kolluk kuvvetleri ve ilçe kaymakamlığı ile ortak çalışma göstererek ilçede düzeni sağlamaya yönelik faaliyetlerine devam ediyor.

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, dilekçe, çağrı merkezi, whatsapp hattı ve diğer kanallardan gelen öneri ve talepleri hızla değerlendirerek işletmelerde denetimler gerçekleştiriyor. Bünyesindeki 19 personel ve dört araç ile çalışan zabıta müdürlüğü dört personel ile Gemlik Kaymakamlığı'na destek sağlıyor.

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürü Ferhat Geyik, 1 Ocak tarihinden bu güne kadar 5 bin 157 işyeri denetlediklerini söyledi. Bu denetimlerde işyerlerinin ruhsat, fiyat etiketi, temizlik ve koronavirüse karşı sağlık tedbirlerine uygunluğunu inceleniyor. Özellikle koronavirüs konusundaki çalışmaların İlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ile paylaşıldığını belirten Ferhat Geyik, kanun ve tedbirlere uymayan işyerlerine idari yaptırım uygulandığını dile getirdi.

Gemlik Belediyesi Zabıta ekipleri aynı tarihler arasında 430 adet dilekçeye yazılı olarak cevap verdi. Whatsapp ihbar hattına gelen 2 binden fazla şikayet ise hızlıca sonuçlandırıldı. Kumla, Kurşunlu ve Umurbey olmak üzere bir haftada toplam 9 pazarın kurulduğu belirtilirken ekiplerin toplamda 396 Pazar yerini denetlediği bildirildi. Zabıta ekipleri, CİMER üzerinden gelen 220 talebi de cevaplandırdı.

Gemlik Belediyesi Zabıta ekipleri, 5326 sayılı kabahatler kanunu kapsamında, denetimler sonucu ilgili zorunluluklara uymayan 215 işyerine idari yaptırım uyguladı. 15 adet tespit tutanağı düzenleyen zabıta ekipleri 20 adet de encümen cezası uyguladı.

Zabıta personelinin Gemliklilerin sağlığı ve ilçenin düzeni için aralıksız çalışmaya devam ettiğini söyleyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür etti. Başkan Sertaslan şöyle konuştu: "İçinde bulunduğumuz koronavirüs salgınında zabıta personelimiz önemli çalışmalara imza attılar. Gemlik Kaymakamlığı bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nda evlerinden çıkamayan, özellikle 65 yaş ve üzeri büyüklerimize temel ihtiyaçlarını gidermede katkı sağlayan zabıtamız, diğer müdürlüklerimiz ile koordineli olarak salgına karşı mücadelede önemli görevler üstlendiler. Bunların yanı sıra rutin çalışmalarına devam eden zabıtalarımız işletmeleri yasal olarak denetlemeyi, sağlık tedbirlerine uyup uymadıklarını kontrol etmeyi sürdürüyor. Zabıta müdürümüz Ferhat Geyik ve personelimize görevlerinde kolaylıklar diliyorum." - BURSA

Son dakika haberi! Gemlik'te zabıta bir yılda 5 bin 157 işyeri denetledi

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Gemlik'te zabıta bir yılda 5 bin 157 işyeri denetledi - Son Dakika


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