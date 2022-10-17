Motosikletiyle kaza yapan genç denizci hayatını kaybetti - Son Dakika
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Motosikletiyle kaza yapan genç denizci hayatını kaybetti

17.10.2022 15:18
Motosikletiyle kaza yapan genç denizci hayatını kaybetti

Muğla'da Bodrum-Milas karayolunda motosikleti ile akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpan 21 yaşındaki Halil Mıstık yaşamını yitirdi.

Sabaha karşı 04.08'de meydana gelen kazada gece saatlerinde Bodrum'dan Milas'a giden 21 yaşındaki denizci Halil Mıstık, dönüş yolunda Bodrum Havalimanı yakınında motosikletinin gidon hakimiyetini kaybetti. Mıstık'ın kullandığı motosiklet, sert bir şekilde yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptı. İhbar üzerine sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi. Ambulansla Milas'taki hastaneye kaldırılan Mıstık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Son dakika haberi: Genç denizci, feci kazada yaşamını yitirdi

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Genç denizci için Aşağı Kızılağaç Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Mıstık'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile yardımcısı Tayfun Yılmaz, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya'nın da aralarında olduğu çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası Halil Mıstık, Aşağı Kızılağaç Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze töreninden kareler;

Son dakika haberi: Genç denizci, feci kazada yaşamını yitirdi
Son dakika haberi: Genç denizci, feci kazada yaşamını yitirdi
Son dakika haberi: Genç denizci, feci kazada yaşamını yitirdi
Son dakika haberi: Genç denizci, feci kazada yaşamını yitirdi
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletiyle kaza yapan genç denizci hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Motosikletiyle kaza yapan genç denizci hayatını kaybetti - Son Dakika
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