Son dakika haberi! Genç KADEM üyeleri, Van'da selden etkilenen vatandaşları ziyaret etti - Son Dakika

Genç KADEM üyeleri, Van'ın Başkale ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlara, destek ve moral ziyaretinde bulundu.

KADEM'den yapılan açıklamaya göre, Van'da yaşanan sel felaketinin ardından yaralar sarılmaya çalışılırken, selden etkilenen yöre halkına ziyaretler de sürüyor.

Genç KADEM üyeleri de Başkale'de mağdur olan vatandaşlara destek ve moral ziyaretinde bulunarak, selden etkilenen halka ve sel sırasında suya kapıldıktan sonra son anda kurtarılan genç kıza "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Ziyaret kapsamında, afette mağdur olan ailelere psikolojik destek sağlanırken, temel ihtiyaçlar doğrultusunda da yardımlar ulaştırıldı.

Ziyarette felaketin büyüklüğüne yakından tanık olan Genç KADEM üyeleri, selin sebep olduğu yıkıntıları onarmaya çalışan kadınlarla konuşma fırsatı buldu.

Özellikle kadın ve çocukların temel ihtiyaçlarının temini noktasında çalışmalar yürüten üyeler, bu acıları birlikte aşacaklarını, yaraları beraber saracaklarını ifade ederek, benzer olayların bir daha tekrarlanmaması temennisinde bulundu.