Son dakika haberi... Genç kadına sokak ortasında tekme tokat dayak kamerada - Son Dakika

İ Bahçelievler'de 2 kişi, genç bir kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü. Kadın eline aldığı sopayla kendini korumaya çalışırken, yaşanan dehşet anları kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gece Bahçelievler'de meydana geldi. İddiaya göre gece geç saatlerde bir kadın ve iki adam sokakta tartışmaya başladı. Kısa süren tartışmanın ardından şahıslardan biri kadına yumruk ve tekmelerle saldırmaya başladı. Kendisine yumruk ve tekmeler atan adama kadın elindeki sopayla karşılık verdi. Sopa karşısında neye uğradığını şaşıran şahıs, olayı uzaktan izleyen arkadaşından yardım istedi. O saldırgan da gelerek kadına yumruk ve tekmelerle saldırdı. İki adamın saldırısına elinde bulunan sopayla karşılık veren kadın daha fazla dayanamadı ve yere düştü. Saldırganlar kadına yerde de vurmaya devam ederken, yaşanan dehşet anları kameralara yansıdı.

(Volkan Kayalar - Murat Delice/İHA)