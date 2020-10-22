Son dakika haberi | Genç kız otobüsteki tacizi görüntüledi - Son Dakika

Son dakika haberi | Genç kız otobüsteki tacizi görüntüledi

22.10.2020 14:37
Son dakika haberi | Genç kız otobüsteki tacizi görüntüledi, System.String[]

Son dakika haberler... EDİRNE'de akraba ziyaretinden İstanbul'a dönen genç kızı yolculuk ettiği otobüsün muavini cinsel organıyla oynayarak taciz etti.

EDİRNE'de akraba ziyaretinden İstanbul'a dönen genç kızı yolculuk ettiği otobüsün muavini cinsel organıyla oynayarak taciz etti. O anlar genç kızın cep telefonu kamerasına yansıdı. Genç kız olayı anlattığı ailesiyle polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Olay geçtiğimiz Salı günü Edirne'den İstanbul'a gelen özel bir firmaya ait yolcu otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre 17 yaşındaki E. H. Edirne'deki akraba ziyaretinin ardından İstanbul'a dönmek için sabah saatlerinde otobüse bindi.

Yolculuk sırasında otobüste görevli olan ve ismi öğrenilemeyen muavin iddiaya göre, genç kızı sürekli rahatsız etti. Bir süre sonra otobüste görevli muavin genç kızın oturduğu koltuğun yan tarafındaki koltuğa oturarak cinsel organıyla oynamaya başladı. Durumdan rahatsız olan genç kız olan biteni cep telefonu ile kaydederken, çekimden sonra da tepki gösterdi. Muavin de yanlış anlaşıldığını söyleyerek özür diledi. Yolculuk sırasında 17 yaşındaki E. H. durumu hemen ailesine bildirdi. Otobüs İstanbul'a geldiği esnada aile kızları E. H.'yi de alarak şikayetçi olmak için polis merkezine gitti.

BÜYÜKLERİME SESLENİYORUM, BÖYLE İNSANLAR TOPLUMDA OLMASINYaşadığı olay sonrası DHA mikrofonuna konuşan 17 yaşında ki E. H., "Edirne'den İstanbul'a giderken yolculuk sırasında muavin tarafından sözlü tacize uğradım ilk başta. Benim bir kaç kere yerimi değiştirdi. En arka sıraya geçtiğimde bir kaç kere dokundu bana. Benim yerimi değiştirdi, bende her defasında onun söylediklerine uydum. Belli bir süreden sonra gülmeye başladı. Ben de çok rahatsız oldum, ona bakmamaya gayret ettim. Daha sonra benim hizamdaki yan koltukta oturdu. Ben şüphelendim ilk başta, sonra ona bakmaya başladığımda rahatsız oldum ve videoya çektim. Her defasında yanıma geldi bana HES kodumu sordu. Yoksa alabileceğini söyledi. Daha sonra arkadan koluma dokunarak bana 'Poğaça ister misin' diye sordu. Ben de 'teşekkür ederim' diyerek önüme döndüm. Daha sonra o yanlışı yapmaya başladı. Sonra yanına giderek 'Ne yapmaya çalışıyorsun' diyerek tepki gösterdim. Ben tepki gösterince tuvaletinin olduğunu söyleyerek benden özür diledi ve 'afedersiniz' dedi. Bir süre sonra da oturduğu yerden kalktı. Sonra bende otobüsten inince de tavrımı korudum. Ben küçüğüm otobüste böyle şeyler yapması çok saçma. Durumu aileme bildirdim. Karakola gittik şikayetçi olduk. Ben büyüklerime sesleniyorum, böyle insanlar toplumda olmasın" diyerek tepki gösterdi.

DAHA ÖNCE BAŞKA SUÇLAR DA İŞLEMİŞİsmini vermek istemeyen genç kızın annesi, "Bu çok kötü bir durum. Biz evladımızı emanet ediyoruz bildiğimiz ve güvenilir bir firma olduğunu düşünerek. Ama yapılan çok yanlış bir şey. Benim çocuğum daha 17 yaşında ve reşit bile değil. Ben bir anne olarak bunun böyle kalmasını istemiyorum. Cezası neyse çekmesini istiyorum. Şikayetçi oldum, ne gerekiyorsa yaptım. Böyle kalsın istemiyorum, sonuçta herkesin evladı var. O şahısın halen dışarıda olduğunu da duyduk. Zaten sicili de temiz değilmiş, daha önce başka suçlar da işlemiş. Ben bir anne olarak bunun cezası neyse bulmasını istiyorum, tutuklansın. Böyle bir suçlu insanı nasıl işe alabiliyorlar" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

TACİZ ANLARI KAMERADA

Taciz anları genç kızın otobüste çektiği cep telefonu görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntüler de genç kızın hizasındaki yan koltukta oturan muavinin genç kıza bakarak cinsel organı ile oynadığı görülüyor.


Son dakika haberi | Genç kız otobüsteki tacizi görüntüledi
Son dakika haberi | Genç kız otobüsteki tacizi görüntüledi
Son dakika haberi | Genç kız otobüsteki tacizi görüntüledi

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Genç kız otobüsteki tacizi görüntüledi - Son Dakika

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