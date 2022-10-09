Son dakika haberi: Genç kızı öldürüp cesedini yakmıştı, ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Genç kızı öldürüp cesedini yakmıştı, ifadesi ortaya çıktı

09.10.2022 18:29

Son dakika gelişmesine göre - Genç kızı öldürüp cesedini yakmıştı, ifadesi ortaya çıktı Genç kızın katil zanlısı: "İki gündür evi gözetliyordum" Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 17 yaşındaki Büşra Kabataş'ı öldürüp, daha sonra da evi ateşe veren katil zanlısının ifadeleri ortaya çıktı.

- Genç kızı öldürüp cesedini yakmıştı, ifadesi ortaya çıktı

Genç kızın katil zanlısı:

"İki gündür evi gözetliyordum"

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 17 yaşındaki Büşra Kabataş'ı öldürüp, daha sonra da evi ateşe veren katil zanlısının ifadeleri ortaya çıktı.

Olay, 7 Ekim tarihinde sabah saatlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mustafapaşa Mahallesi 721 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairenin bir odasında yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangını kontrol altına aldıktan sonra odaya giren ekipler, 17 yaşındaki Büşra Kabataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı cinayet bürosu dedektifleri çağrıldı. Cinayet bürosu dedektiflerinin yaptığı ilk incelemede, evde birçok şüpheden yola çıkan ekipler, cenazeyi detaylı otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Morguna sevk etti. Burada yapılan ilk incelemede de adli tıp uzmanları cinayet şüphesi üzerinde durdu. Yangının hemen ardından harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, anne Aylin Çelik'in eski sevgilisi Taner Yaylacı'yı gözaltına aldı.

Genç kızın katil zanlısı ve annesinin eski erkek arkadaşı olan Taner Yaylacı'nın eve geldiği, genç kız ile tartışma yaşadığı, ardından genç kızı canice öldürdüğü belirlendi. Zanlının, delilleri karartmak amacıyla odada yangın çıkardığı öğrenildi. Sorgulanmak üzere polis merkezine götürülen şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Taner Yaylacı, burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İki gündür evi gözetliyormuş

Öte yandan katil zanlısının emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. Yaylacı ifadesinde, "İki gündür Aylin Çelik'in yaşadığı evi gözetliyordum. Olay günü evde Aylin Çelik yoktu, kapıda kızı Büşra Karabaş ile karşılaştım. Büşra'yı öldürdükten sonra delilleri yok etmek için evi yakıp hemen uzaklaştım. Zonguldak'a gidecektim, hazırlık yaparken polis ekipleri yakaladı" dedi.

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Bingöl 3. sayfa haberleri: Genç kızı öldürüp cesedini yakmıştı, ifadesi ortaya çıktı Bingöl 3. sayfa haberleri: Genç kızı öldürüp cesedini yakmıştı, ifadesi ortaya çıktı Son dakika haberi: Kocaeli'de yangın çıkan evde bulunan genç kızın ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı Son dakika haberi: Kocaeli'de yangın çıkan evde bulunan genç kızın ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı
Kaynak: İHA

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Genç kızı öldürüp cesedini yakmıştı, ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

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