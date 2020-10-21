Son dakika haberi! Genç kızı taciz eden şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Genç kızı taciz eden şüpheli yakalandı

21.10.2020 01:34
Son dakika haberi! Genç kızı taciz eden şüpheli yakalandı, System.String[]

Son dakika gündem haberi: ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, 17 yaşındaki A.G.'yi takip edip, tacizde bulunan Zeki A. (23), polis ekiplerince yakalandı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, 17 yaşındaki A.G.'yi takip edip, tacizde bulunan Zeki A. (23), polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin, kasten yaralama ve parada sahtecilik suçlarından kaydının olduğu ortaya çıktı.

Olay, 17 Ekim günü saat 21.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerinde yürüyen A.G.'yi, 100 metre mesafeyle takip eden bir şüpheli, iddiaya göre genç kızı taciz etti. Genç kızın şikayetçi olması üzerine, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında güvenlik kameralarına incelemeye alan polis, taciz şüphelisinin Zeki A. isimli kişi olduğunu tespit etti. Şüpheli Zeki A., polis ekiplerince o gün üzerinde bulunan giysilerle yakalandı.

Öte yandan şüphelinin, genç kızı takip ettiği anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Gözaltına alınan Zeki A.'nın Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ederken, kasten yaralama ve parada sahtecilik suçlarından da kaydının olduğu öğrenildi.

Şüphelinin sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.


Son dakika haberi! Genç kızı taciz eden şüpheli yakalandı
Son dakika haberi! Genç kızı taciz eden şüpheli yakalandı
Son dakika haberi! Genç kızı taciz eden şüpheli yakalandı

Ceyhan, Polis, Taciz, Genç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Genç kızı taciz eden şüpheli yakalandı - Son Dakika

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