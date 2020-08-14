Son dakika haberi... Genç kızın cinayet şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Genç kızın cinayet şüphelisi tutuklandı

Şüpheli, adam öldürme suçunun nitelikli hali ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, bir apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybeden Duygu D. olayında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında tutulan Mehmet K., Sulh Ceza Hakimliği tarafından adam öldürme suçunun nitelikli hali ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından tutuklandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi üzerindeki bir apartmanın 4'üncü katından düşerek yada düşürülerek hayatını kaybeden Duygu D. olayında karar verildi. Olayın hemen ardından yapılan çalışmalar sonucu gözaltına alınan şüpheli Mehmet K., gün boyu süren işlemlerinin ve sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından adam öldürme suçunun nitelikli hali ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından tutuklandı.

Tutuklanan Mehmet K., gün içinde emniyetteki ilk ifadesinde olayı görmediği yönünde ifade vermiş ve olayla ilgisi bulunmadığını iddia etmişti.