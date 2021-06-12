Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan 39 yaşındaki Kenan Horoz spor yaparken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Polis Memuru Kenan Horoz memleketi olan Sakarya iline bağlı Kacaeli'nin Görele mahallesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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