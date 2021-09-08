Son dakika haberi: Genç taraftar trafik kazasında vefat etti

Son dakika 3. sayfa haberine göre Elazığspor sevdalısı 24 yaşındaki genç taraftar Batuhan Daşbilek Kayseri-Kırşehir yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Elazığspor sevdalısı 24 yaşındaki genç taraftar Batuhan Daşbilek Kayseri- Kırşehir yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Elazığspor taraftarı Batuhan Daşbilek, Kayseri - Kırşehir karayolunda meydana gelen trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Hacıbektaş mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada Batuhan Daşbilek'in sürücüsü olduğu 23 DK 692 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Daşbilek yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Daşbilek'in cenazesi kılınan namazın ardından Elazığ Asri Mezarlığa defnedildi. - ELAZIĞ

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