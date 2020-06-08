Son dakika haberi | Genç yaşta kalp krizine yenik düştü - Son Dakika

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan Eyüp Tınmaz (38), kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti.

Orhangazi ilçesindeki bir fabrikada müşteri kalite sorumlusu olarak çalışan Eyüp Tınmaz, dün akşam, evinde yemek yedikten sonra fenalaştı. Ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tınmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.Kalp hastası olduğu ve geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilen 1 çocuk babası Tınmaz'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu.