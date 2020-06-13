Son dakika haberi: Gençlerbirliği, Konyaspor'u konuk edecek - Son Dakika

Son dakika haberi: Gençlerbirliği, Konyaspor'u konuk edecek

Son dakika haberleri: Gençlerbirliği, Süper Lig'in 27. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak.

Son dakika haberi: Gençlerbirliği, Konyaspor'u konuk edecek, System.String[]

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 27. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak.

Başkent temsilcisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından Süper Lig'deki ilk maçına yarın çıkacak.

Eryaman Stadı'nda Gençlerbirliği ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanacak karşılaşma, saat 18.30'da başlayacak.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Gençlerbirliği, ligdeki son maçında 14 Mart'ta Yukatel Denizlispor ile deplasmanda karşılaşmış ve rakibine 1-0 yenilmişti.

Üç ay sonra yeniden sahaya çıkacak kırmızı-siyahlılar, Süper Lig'de 28 puanla 12. sırada yer alıyor.

Başkent ekibinde sakatlıkları bulunan Nadir Çiftçi ve Ömer Alper Tatlısu ile cezalı Fabricio Baiano, İttifak Holding Konyaspor'a karşı görev yapamayacak.

İttifak Holding, Gençlerbirliği, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 09:03 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberi: Gençlerbirliği, Konyaspor'u konuk edecek - Son Dakika Spor
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