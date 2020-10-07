Gençlerbirliği'nde 11 ve 18 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan olağanüstü genel kurul toplantısının koronavirüs salgını sebebiyle ertelediğini açıkladı.Gençlerbirliği Kulübü'nden yapılan açıklamada, " İçişleri Bakanlığı'nın 02.10.2020 tarihli genelgesi ile yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, STK, meslek kuruluşu, birlik ve kooperatiflerin, seçimler dahil etkinlikleri ertelenmesi kararı sonrası daha önce 11–18 Ekim tarihlerinde yapacağımızı duyurduğumuz Olağanüstü Genel Kurulumuz ertelenmiştir. Kulübümüz, belirlenecek yeni tarihi kamuoyu ile paylaşacaktır" ifadeleri kullanıldı.