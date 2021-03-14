Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Aizanoi Antik Kenti ve Murat Dağı'nı ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Aizanoi Antik Kenti ve Murat Dağı'nı ziyaret etti

14.03.2021 21:41
Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Aizanoi Antik Kenti ve Murat Dağı'nı ziyaret etti, System.String[]

Son dakika haber: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya'nın Çavdarhisar ile Gediz ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya'nın Çavdarhisar ile Gediz ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Çeşitli programlara katılmak üzere Kütahya'ya gelen Bakan Kasapoğlu, Çavdarhisar'daki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012'de dahil edilen, Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan Aizanoi Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, antik kentte, Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı, 15 bin kişi kapasiteli amfitiyatro ve buraya bitişik nizamda yapılmış Roma döneminde çeşitli spor dallarında olimpiyatların düzenlendiği 13 bin 500 kişilik stadyum bulunduğu bilgisini paylaştı.

Kasapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antik kentin Türkiye'nin en önemli tarihi ve kültürel değerleri arasında olduğunu dile getirerek, "Aizanoi Antik Kenti'nde önemli bir turizm potansiyeli var. İktidarımız burasıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Daha sonra, Gediz'deki Murat Dağı Termal Turizm ve Kayak Merkezi'nde incelemelerini sürdüren Kasapoğlu, Murat Dağı'nın daha işlevsel hale getirilmesi için çalışmalar yapılacağını aktardı.

Mehmet Kasapoğlu, Çavdarhisar, Murat Dağı, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Aizanoi Antik Kenti ve Murat Dağı'nı ziyaret etti - Son Dakika


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