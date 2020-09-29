Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ni övdü Açıklaması - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin çok değerli bir proje olduğunu belirtti.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın ortak çalışmasıyla yürütülen Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin, kısa zamanda önemli bir gelişim gösterdiğine işaret etti.

Kasapoğlu, geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirme adına projenin önemine vurgu yaparak, "Deneyap özellikle bilim ve teknolojide Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek önemli projelerden biri, burada Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Sanayi Bakanlığımızın öncülüğünde çok kıymetli adımlar atılıyor. İnanıyorum ki kısa bir sürede bu emekler meyvelerini verecektir." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında 30 ilde faaliyetlerin devam ettiğini, 2021 yılı sonuna kadar bakanlığa bağlı Gençlik Merkezlerinde 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulacağını anlatan Kasapoğlu, "Deneyap Teknoloji Atölyeleri projesiyle çocuklarımıza, gençlerimize artık 'İcat çıkarın' diyoruz. Onların icatlar çıkarması, geleceğin bilim insanları olmaları için tüm imkanları seferber ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Deneyap Teknoloji Atölyelerinde verilen eğitimler hakkında da bilgi veren Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Gençler 3 yıl boyunca, tasarım-üretim, robotik-kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, havacılık ve uzay teknolojileri, yapay zeka, siber güvenlik, nanoteknoloji gibi konularda eğitim alıp, çalışma yürütecek. 5 yılda yaklaşık 50 bin öğrencinin atölyelerden eğitim almasının hedefliyoruz. Yeni atölyeler ile beraber toplam 30 atölyede 5400 genç eğitim görecek. Gençlerimizi gençlik merkezi ve atölyelerimizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Onları Türkiye'yi yarınlara taşıyacak cevherler olarak görüyoruz. Gençlik Merkezlerimiz, bilimden sanata, spordan kişisel gelişime, dil eğitimlerinden teknolojiye kadar uzanan geniş bir yelpazede gençlerimizin istek ve talepleri doğrultusunda hizmet veriyor."