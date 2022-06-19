Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Kula'da yatırımları inceledi - Son Dakika
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Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Kula'da yatırımları inceledi

19.06.2022 22:25
Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Kula'da yatırımları inceledi

Bir son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa'nın Kula ilçesinde temaslarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa'nın Kula ilçesinde temaslarda bulundu.

Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kula'da yaptırılan gençlik merkezini ziyaret etti.

Burada yetkililerden merkezle ilgili bilgi alan Kasapoğlu, daha sonra inşaatı devam eden gençlik kampına geçti.

İlçe programı kapsamında tarihi Kula evlerinin bulunduğu bölgeyi de gezen Bakan Kasapoğlu, tarihi bir konakta yaren gösterisiyle karşılandı.

Bir süre önce tamamlanarak hizmet vermeye başlayan Kula Devlet Hastanesini de inceleyen Kasapoğlu, hastalara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu'na Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Kaymakam Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, MHP İlçe Başkanı Nazım Baytok ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk de eşlik etti.

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Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Hisarcık, gençlik, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Kula'da yatırımları inceledi - Son Dakika

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