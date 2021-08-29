Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda makaralı yay karışık takımda gümüş madalya kazanan milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz'ı kutladı.

Bakan Kasapoğlu, Yumenoshima Park'ta yapılan okçuluk müsabakalarını yerinde izledi.

Gümüş madalya alan Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz'ı tebrik eden Kasapoğlu, aynı zamanda finalde altın madalyayı kaçırmanın üzüntüsünü yaşayan milli sporcuları teselli etti.

Kasapoğlu ile fotoğraf çektiren milli okçular ise hatıra olarak aldıkları hedef kağıtlarını imzaladı.