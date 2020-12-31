Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan yeni yıl mesajı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan yeni yıl mesajı Açıklaması

31.12.2020 14:55
Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan yeni yıl mesajı Açıklaması, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı yeni yıl mesajında, "2021 yılının özlemini duyduğumuz her şeye yeniden kavuştuğumuz bir yıl olmasını temenni ediyor; milletimize ve bütün insanlığa sağlık, huzur ve esenlik dolu günler diliyorum.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı yeni yıl mesajında, "2021 yılının özlemini duyduğumuz her şeye yeniden kavuştuğumuz bir yıl olmasını temenni ediyor; milletimize ve bütün insanlığa sağlık, huzur ve esenlik dolu günler diliyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, mesajında zorluklarla geçen 2020 yılının sonuna gelindiğini, şimdi taze umutlarla yeni bir yılı karşılamaya hazırlandıklarını belirtti.

Kasapoğlu, "2019 yılının sonlarına doğru Çin'de ortaya çıkan ve bir pandemi sürecine dönüşen koronavirüs gerçeğiyle bütün dünya gibi biz de daha önce tecrübe etmediğimiz bir imtihan yaşadık. Hayatımızın her alanını etkileyen pandemi ile hem millet hem de insanlık olarak topyekun mücadele ettik ve etmeye de devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede en büyük kahramanlığın sağlık çalışanlarına ait olduğunu aktaran Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Bütün insanlığa acılar yaşatan bu tecrübeden hepimiz çok şey öğrendik, geleceğe dair çok önemli dersler çıkardık. Sayın Cumhurbaşkanımızın tarihi liderliğinde ülkemizi geleceğe taşırken elbette bu tarihi pandemi sürecinden çıkardığımız derslerden en iyi şekilde yararlanacak, benzer süreçleri gelecekte yaşama ihtimallerine karşı şimdiden hazırlıklarımızı yapacağız. Hiç şüphe yok ki bu sürecin en büyük kahramanları bu büyük mücadelenin en ön safında cesaretle ve fedakarca görev üstlenen sağlık çalışanlarımız oldu. Bununla birlikte bilim insanlarımız, gönüllü destek gruplarımız, güvenlik güçlerimiz de yoğun bir şekilde çalışarak pandemi sürecinde milletimizin en büyük destekçisi oldular. Bu sürece omuz veren herkese şükran duyuyoruz ve hepsine minnettarız."

"Karantina sürecinde yayılımın kontrol altında tutulması noktasında yurtlarımız hayati bir rol üstlendi"

Kasapoğlu, "Pek çok zorluğun yaşandığı bu süreçte Bakanlığımız da yürütülen çok yönlü mücadelenin önemli bir parçası oldu. Virüsün yurt dışı kaynaklı olması sebebiyle özellikle ülkemize girişlerde uygulanan 14 günlük karantina sürecinde yayılımın kontrol altında tutulması noktasında yurtlarımız hayati bir rol üstlendi. Gururla ifade etmek isterim ki bu zor süreçte yurtlarımız, sadece gençlerimizin değil, bütün milletimizin güvenli sığınağı ve sıcak yuvası olduğunu bir kez daha ispat etti." ifadelerini kullandı.

"2020 yılı mart ayından itibaren, eğitimine uzaktan devam eden gençlerimizin bütün imkanlarımızla yanlarında olduk." diyen Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Evde Kal, çağrısına uyarak hem kendisini hem ailesini hem toplumun bütün fertlerini korumak adına büyük bir fedakarlık gösteren ve yurtlarını, odalarını karantina sürecindeki misafirlerimizle paylaşan bütün gençlerimize şükranlarımı sunuyorum. Onlar da bu sürecin gizli kahramanlarıydı, hepsiyle gurur duyuyoruz. Onların yurtlarına ve okullarına kavuşacakları günlerin çok yakında olduğuna inanıyor ve gençlerimizle yeniden bir araya gelip sohbet edeceğimiz günleri özlemle bekliyoruz."

"Peş peşe gelen şampiyonluklar ve rekorlar milletimize büyük sevinç ve gurur yaşattı"

Salgının en çok etkilediği alanlardan birinin de spor faaliyetleri olduğunu hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın da içinde bulunduğu pek çok organizasyon maalesef gerçekleştirilemedi ve ertelendi. Ancak bu karantina döneminin şartlarına karşı çalışmalarını inançla sürdüren ve olumsuzlukları olumlu birer fırsata dönüştüren sporcularımız, organizasyonlar başladığında peş peşe gelen şampiyonluklar ve rekorlarla milletimize büyük sevinç ve gurur yaşattı." değerlendirmesinde bulundu.

Kasapoğlu, "Performans ve motivasyonlarının daima yüksek olması için biz de bütün imkanlarımızla sporcularımızın her an yanlarında olduk. Sporun bütün paydaşlarıyla beraberce gösterdiğimiz bu çaba, böylesine zorlu bir süreçte dahi spordaki başarılarımızın istikrarlı biçimde sürmesini sağladı. Bu gayretlerimiz, sporcularımızın elde ettiği büyük başarılarla taçlandı. 2021 yılının özlemini duyduğumuz her şeye yeniden kavuştuğumuz bir yıl olmasını temenni ediyor; milletimize ve bütün insanlığa sağlık, huzur ve esenlik dolu günler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Mehmet Kasapoğlu, Karantina, Yeni Yıl, Bakan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan yeni yıl mesajı Açıklaması - Son Dakika


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