Son dakika haberi! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Hakkari, terörden, gözyaşından, kandan beslenenlere 'geçit yok' diyor." - Son Dakika

Son dakika haberi! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Hakkari, terörden, gözyaşından, kandan beslenenlere 'geçit yok' diyor."
26.10.2020 14:19
Son dakika haberler: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Hakkari, terörden, gözyaşından, kandan beslenenlere 'geçit yok' diyor.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: " Hakkari, terörden, gözyaşından, kandan beslenenlere 'geçit yok' diyor."
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