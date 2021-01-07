Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Burdur'da Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Burdur'da Açıklaması

07.01.2021 18:53
Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Burdur'da Açıklaması, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, fitne, iftira üretenlere rağmen inatla çalışmak ve Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşımak için çok çalışacaklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, fitne, iftira üretenlere rağmen inatla çalışmak ve Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşımak için çok çalışacaklarını söyledi.

Kasapoğlu, Burdur Valiliği bahçesinde düzenlenen "Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol İmza Töreni"nde yaptığı konuşmada, Burdur'un spor geleceğini daha da güçlendirmek, gençleri yarınlara daha donanımlı taşımak adına çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Bugüne kadar yerel yöneticiler ve milletvekilleri ile iş birliği içinde olduklarını ve her zaman ileriye dönük projeleri hayata geçirdiklerini dile getiren Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Birileri fitne üretecek biz onlara rağmen hizmet vereceğiz. Birileri yalanla, iftirayla bir takım faaliyetleri çalışmaları karalamaya çalışacak, biz onlara inat daha çok üreteceğiz. Vatandaşımızın refahı, ülkemizin aydınlık yarınları için daha çok çalışacağız. Tuzaklar kurulacak, onlara rağmen daha güçlü ve daha inançlı duracağız ve inşallah tıpkı bugüne kadar olduğu gibi bu ülkenin aydınlık yarınları olan insanımızın mutluluğu için durmadan, yılmadan, yorulmadan çalışacağız."

Bugün Ağlasun, Altınyayla, Bucak, Çavdar, Çeltikçi, Gölhisar, Karamanlı, Kemer, Tefenli ve Yeşilova'ya yapılacak yatırımlar için Burdur'da olduğunu belirten Kasapoğlu, geride hep eser bıraktıklarını, hizmet ürettiklerini kaydetti.

"Bu çıta daha da yukarılara çıkacak"

Geçen 18 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü, öncü liderliğiyle, samimi gayretleriyle Türkiye'nin tarımda, ulaşımda, sağlıkta, eğitimde, sanayide, ekonomide zirveye oynadığı gibi sporu ve gençliğiyle de hep üst liglerde olduğunu ifade eden Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2002'deki 12 tesisi bugün itibariyle 32 tesise çıkarttık. Bu çıta daha da yukarılara çıkacak. Burdur'umuzda var olan bir yurt, şu an itibarıyla 7 yurda yükseldi. Bin 500 öğrenciden 5 bin 500 öğrenciye yükselen yurt kapasitesi söz konusu. Devam eden projeler, inşaatlar hepimizin bildiği gibi devam ediyor. Hiç gençlik merkezimiz yokken bugün sayımız 3, inşallah bu sayıyı daha yukarılara taşıyacağız. Sporculara ve gençlerimize yönelik, halkımızın her kesiminin, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla spora erişimini güçlendirmeye yönelik çalışmaları inşallah daha yukarılara taşıyacağız."

Bakan Kasapoğlu, herkesin spora erişimini artırmak için tesislerin sayısını daha da artırmaya devam edeceklerini bildirdi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine de önemli yatırımlar yaptıklarını aktaran Kasapoğlu, yatırımların şehirle üniversitenin bütünleşmesi açısından çok anlamlı bir vizyonu ortaya koyduğunu ifade etti.

2021'in İstiklal Marşı yılı olarak ilan edildiğini anımsatan Kasapoğlu, ülkenin dört bir yanından gençleri Burdur'da ağırlayacaklarını söyledi.

Burdur'da gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin de bilgi veren Kasapoğlu, "Burdur merkezimizde ve ilçelerimizde 13 sentetik sahamız, 2 yarı olimpik havuzumuz ve spor salonumuz var. 2 bin 500 kişi kapasiteli bir spor salonumuzun da inşaatı tamamlandı. Ülkemizin en yeni salonlarından bir tanesi diyebileceğim salonlardan biri. Havuzumuz en güzel şekilde inşa edildi. Yüzme bilmeyen kalmasın projemiz de Burdur'a katkı sağlayacak." diye konuştu.

"Amacımız sporu tabana yaymak"

Kadın odaklı spor stratejileri ile sporu her kitleye yaymaya çalıştıklarını ifade eden Kasapoğlu, kadınları spor tesislerine davet etti.

Bunların dışında yeni "dev adamlar" yetiştirmek adına "10 bin pota projesini" hayata geçirdiklerini anlatan Kasapoğlu, Burdur için de 100 pota müjdesi verdi.

Potaları köylere kadar ulaştıracaklarını bildiren Kasapoğlu, "Amacımız, sporu tabana yaymak, bununla birlikte spora gönlü olan, spora yeteneği olan gençlerimizin de ellerinden tutarak onları yarınların şampiyonları, şanlı bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandıracak yiğitler olarak yetiştirmek. Cumhurbaşkanımızın öncü liderliği ve vizyonuyla yarınlar çok daha aydınlık olacak." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, Bucak, Karamanlı, Tefenni, Gölhisar, Kemer, Altınyayla ve Çavdır belediyeleriyle gerçekleştirilen imza töreninin ardından Salda Gölü'ne geçti.

Salda Gölü'nün Türkiye için önemli bir hazine olduğunu belirten Kasapoğlu, göl çevresinde yapılan çalışmaları yerinde görmek istediğini kaydetti.

Mehmet Kasapoğlu, Protokol, Türkiye, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Burdur'da Açıklaması - Son Dakika


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