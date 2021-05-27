Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanlığı heyeti Bulanık'ta

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Şahin, beraberindeki heyetle Muş'un Bulanık ilçesinde incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Şahin, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy ve Türkiye Kano Federasyonu Başkan Vekili Osman Ercan ve Muş Gençlik ve İl Spor Müdürü Emrullah Güler, Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Şahin, "Bakanımızın Bulanık ilçesine söz verdiği halı saha, kort tenis sahası, yarı olimpik yüzme havuzu ve beldelerimizde voleybol ile basketbol sahalarını yapacağız. Bu çalışmaların daha güzel bir şekilde yapılması hususunda incelemelerde bulunmak üzere Bulanık'a ziyarette bulunduk" dedi.

Kaymakamlık makamında bir müddet sorun ve talepleri dinledikten sonra mevcut spor tesislerini gezen heyet, yeni spor tesislerinin yapılacağı alanlarda da incelemelerde bulundular. - MUŞ