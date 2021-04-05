Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Bingöl'e yatırım - Son Dakika

Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Bingöl'e yatırım

05.04.2021 15:42
Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Bingöl'e yatırım, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bingöl'e yapılacak olan yatırımlar için il ve ilçe belediye başkanları ile protokol imzaladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bingöl'e yapılacak olan yatırımlar için il ve ilçe belediye başkanları ile protokol imzaladı. Bakan Kasapoğlu, tesislerin 7/24 halkın hizmetinde olacağını belirterek, "Hizmet politikamız eser siyasetimiz gerekçesiyle, bakanlık olarak el ele vererek karşılamaya devam ederiz" diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bingöl'e yapılacak olan 1 adet nizami sentetik çim yüzeyli futbol sahası ile soyunma odası ve 500 seyirci kapasiteli portatif tribün yapımı, 1 adet 12 derslik spor lisesi ve spor salonu, 1 adet salonlu gençlik merkezi yapımı, 7 adet mahalle tipi gençlik merkezi yapımı, 18 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapımı, 1 adet kapalı sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapımı, 11 adet basketbol/ voleybol sahası yapımı, 1 adet 500 kişilik spor salonu yapımı, 100 adet basketbol potası yapımı, 1 adet kayak merkezine soyunma ve kayak odası yapımı, 1 adet gençlik merkezi konferans salonunun bakım onarımının yapımı, Karlıova sentetik çim yüzeyli futbol sahasının bakım onarım işlerinin yapımı ve Hoşkar mahallesinde yapımına başlanan kapalı sentetik çim yüzeyli futbol sahasının tamamlanması yatırımlarını konu alan protokol imzalandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın merkez binasında gerçekleşen törende konuşan Bakan Kasapoğlu, "Bingöl kadim medeniyetimizin ilçeleriyle, köyleriyle, değerli halkıyla önemli sembollerinden. Biz Bingöl'ün bugüne kadar ortaya koyduğu milli iradeden, demokrasiden yana olan tavrını çok iyi biliyoruz. Bu güzel tabloda emeği olan herkese, değerli çalışma arkadaşlarıma, Bingöl'ün aziz yöneticilerine herkese gönülden teşekkür ediyorum. Bugün ziyaretimizi imza, yatırımla taçlandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Özellikle tesislerimizin tüm Bingöl halkının 7/24 hizmetinde olacak"

Kasapoğlu, "Ülkemizde gençlik ve spor alanındaki çıtayı Adaklı, Genç, Kiğı, Solhan, Yayladere ve köylerimizle daha yukarıya taşıyacağız. Her ilçede gençlik merkezimiz olacak, semt sahaları, voleybolu futbolu. Spor salonumuzla, basketbol alanlarımızla 20 bin pota kapsamında 100 potamızı Bingöl'e kazandıracağız. 18 tane sentetik sahalarımız, açık kapalı olmak üzere yine Bingöl halkına kazandıracağız. Haserek Kayak Merkezi ülkemizin nadide kayak merkezlerinden bir tanesi. Hem merkezleri hem pistleri hem teknolojik yeni donatılarıyla ülkemizin en müstesna spor turizmi mekanlarından birine dönüştüreceğiz. Projesi tamamlanır tamamlanmaz, onu da imzalayıp harekete geçireceğiz. Özellikle tesislerimizin tüm Bingöl halkının 7/24 hizmetinde olacak. Tüm ekibimizle milletimizin emrinde olduğumuzu, tüm bunların kullanılmasında milletimizin yanında olduğumuzu taahhüt ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"Hizmet politikamız eser siyasetimiz gerekçesiyle, bakanlık olarak el ele vererek karşılamaya devam edeceğiz"

Bakan Kasapoğlu, konuşmasını şu şekilde sonlandırdı:

"Spor deyince Bingöl'ün gençleri yetenekli gençler. Onları her spor branşına eriştirmek noktasında spor lisesine bir de pansiyon ekleme kararı aldık. Donatıları ve barınma imkanıyla bölgesel spor lisesi de bütün bölge için hayırlı verimli olacak. Tabii sadece gençlerimiz yok, tüm halkımıza hizmet noktasında Bingöl'ün kadınlarını, onlar nasıl istiyorsa kadın öncelikli spor politikamızla spor alanlarımızı kullanma noktasında tesislerimizle buluşturacağız. Hizmet politikamız eser siyasetimiz gerekçesiyle, bakanlık olarak el ele vererek karşılamaya devam edeceğiz. Ben çalışmalarımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu imzaladığımız protokolü de hızlı bir şekilde faaliyete geçireceğimizi sadece imza noktasında kalmayacağını belirtmek istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun."

Konuşmanın ardından hatıra fotoğrafı çekilirken, programa Bingöl Valisi Kadir Ekinci, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanları katıldı. - ANKARA

Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Bingöl'e yatırım
Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Bingöl'e yatırım
Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Bingöl'e yatırım
Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Bingöl'e yatırım
Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Bingöl'e yatırım
Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Bingöl'e yatırım
Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Bingöl'e yatırım
Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Bingöl'e yatırım
Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Bingöl'e yatırım
Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Bingöl'e yatırım

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Bingöl'e yatırım - Son Dakika Spor


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