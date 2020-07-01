Son dakika haberi! Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Düzce'ye 32 milyon liralık yatırım - Son Dakika

Son dakika haberi! Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Düzce'ye 32 milyon liralık yatırım

Son dakika spor haberine göre Gençlik ve Spor Bakanlığı, Düzce'ye 32 milyon liralık spor ve gençlik yatırımı yapacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Düzce'ye 32 milyon liralık spor ve gençlik yatırımı yapacak. Yeni normalleşme sonrası hiç durmadan çalışmalara devam ettiklerine işaret eden Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu güzel tabloyla yakalayacağımız sinerjiyle birlikte, yarınların yıldızlarını, şampiyonlarını birlikte yetiştireceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu; Düzce Valisi Cevdet Atay, AK Parti Düzce milletvekilleri Fahri Çakır ve Ayşe Keşir ile ilçe belediye başkanlarını kabul etti. Bakanlık merkez binada gerçekleşen görüşmede, Düzce'ye yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını kapsayan protokoller imzalandı.

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Bakan Kasapoğlu, yeni normalleşme sonrası hiç durmadan çalışmalara devam ettiklerini dile getirerek, "Bugün günlerden Düzce. Bakanlık olarak yeni normalleşme süreci sonrası hiç durmadan aşamalarımızı daha yukarı taşıma adına protokollerimizi geçtiğimiz hafta başlattık. Medeniyetin beşiği, hem insanı hem tabiatıyla eşsiz bir ilimiz için bugün itibarıyla hem spor hem gençliğimiz adına hayırlı bir protokolü hep birlikte gerçekleştireceğiz. Yapacağımız çalışmaların gerek gençliğimiz gerekse sporumuz noktasında Düzce'miz, yarınlarımız için hayırlar, bereketler getirmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

"KARANTİNA SÜRECİNDE 80 BİNE YAKIN YURTTAŞIMIZI ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINDA MİSAFİR ETTİK"

Bakan Kasapoğlu, pandemi sürecinde tüm dünyaya ülke olarak örnek bir görüntü sergilediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin özellikle sağlık altyapısını, pek çok anlamda 18 yılda sahip olduğu eğitimden ulaştırmaya, ekonomiden sanayiye, spora kadar altyapısıyla bu süreçte tekrar görme, test etme imkanına sahip olduk. Bakanlık yurtlarımızın, öğrenciler için gerektiğinde ülkenin tüm evlatları için yuva olacağını ispat ettik. Karantina sürecinde 80 bine yakın yurttaşımızı ülkemizin dört bir yanında misafir ettik. Bunlardan biri de Düzce'ydi. 2002'de Düzce'deki yurt sayımız 2'ydi, şu an itibarıyla 13'e çıktı. Yaklaşık 900'den 10 bin kapasiteye çıktık. Sadece yurtlarımız değil, Düzce'de bu manada spor tesislerimiz 12'yken şu an 34. İnşallah, bugün bu tesisleri yeni bir aşamaya hep birlikte getireceğiz."

"MİLLETİMİZ HER ŞEYİN EN İYİSİNİ HAK EDİYOR"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde kurumlar arasında iş birliğinin arttığını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu güzel tabloyla yakalayacağımız sinerjiyle birlikte, yarınların yıldızlarını, şampiyonlarını birlikte yetiştireceğiz. Düzce en güzel potansiyele sahip vilayetlerimizden biri. Her bir gencimizi kazanma adına tesislerimizi, 7/24 hizmet felsefesiyle vatandaşlarımızla buluşturacağız. Düzce'mizin insanlarının, belediyelerimizin her daim yanındayız. Kabine toplantısı sonrası, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bugün Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sivil toplum örgütlerimize yönelik proje destek çağrısına çıkıyoruz. Burada gönüllülükten kişisel gelişime, fiziksel aktiveden kitap, kahve ve kültür sanat projelerine, yenilikçi fikirlere, çevre ve hayvan hakları konusunda duyarlılığa kadar pek çok noktada sivil toplum örgütlerimizin, bugün itibarıyla bu proje çağrımıza en güzel şekilde katılacaklarına ve katkı sunacaklarına inanıyoruz. Bu anlamda Düzce'mizdeki değerli sivil toplum kuruluşlarımızı bu çalışmaya katılmaya davet ediyorum."

Bakan Kasapoğlu, yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere çizmiş olduğu vizyon, güçlü liderliği ve kurumlarımız arasındaki hakikaten güçlü iş birliğiyle bu yatırımları her geçen gün artıracağız. İnancımızı, gücümüzü diri tutacağız.  Yolumuz uzun, bu bir başlangıç. Milletimiz her şeyin iyisini hak ediyor. Her gün bir adım ileriye gitme felsefesiyle, taş üstüne taş koymaya, alın teri dökmeye devam edeceğiz. Protokollerimiz Düzce'miz için, milletimiz için hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

DÜZCE'YE YAPILACAK GENÇLİK VE SPOR YATIRIMLARI

Protokoller kapsamında Düzce merkez ile ilçeler Çilimli, Akçakoca, Cumayeri, Gölkaya ve Yığılca'da yapılacak toplam 32 milyon TL tutarındaki yatırımlar ise şunlar:

"1 adet nizami sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 1 adet yarı olimpik yüzme havuzu yapımı, 5 adet gençlik merkezi yapımı, 5 adet cep gençlik merkezi yapımı, bireysel sporlar için 5 adet cep spor salonu yapımı, 1 adet tenis kortu yapımı, futbol sahası ve stadyumdan oluşan 2 adet spor tesisinin bakım ve onarımının tamamlanması yatırımların hayata geçirilmesi."

Düzce, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 12:47 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi! Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Düzce'ye 32 milyon liralık yatırım - Son Dakika Spor
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