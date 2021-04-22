Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Bitlis'e gençlik ve spor yatırımları - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Bitlis Milletvekilleri Cemil Taşar, Vahit Kiler, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ile ilçe belediye başkanları bir araya gelerek, Bitlis'e yapılacak gençlik ve spor yatırımlarıyla ilgili protokol imzaladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Bina'da gerçekleşen protokolde konuşan Bakan Kasapoğlu, "Bitlis ayrı bir belde. İnsanıyla, doğasıyla, tarihiyle medeniyet şehri. Bitlis'in, imzalayacağımız yatırımlarla hem gençlik hem de spor anlamında ortaya koyacağı potansiyelinden eminiz. Hem gençlik hem de spor yatırımlarımızla Bitlis'in gençlerinin, yarınların dünyasında çok farklı konularda kendilerini ortaya koyacaklarına inanıyorum. Türkiye 19 yılda büyük bir dönüşüm gerçekleştirdi. Gençlik değişimi ortaya koyan bir kitle. Avrupa'nın en genç nüfusuyuz. Genç potansiyeli olarak Türkiye'nin önde gelen illerinden biri Bitlis'tir. Bu yüzden istişarelerimiz neticesinde Bitlis'te gençlik merkezi olmayan ilçemiz kalmayacak" dedi.

"KÖYLERE KADAR SEMT SAHALARINI GÖTÜRECEĞİZ"Biz sporda potansiyele göre her branşa erişimi sağlamakla sorumluyuz diyen Bakan Kasapoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Nemrut Kayak Merkezi, kış sporunda, turizminde önemli bir yer olacak. Bu sezona yetiştirmek için çalışacağız. Köylere kadar semt sahalarımızı götüreceğiz. Gençlerimizi yarınlara hazırlayacağız. Yarınların Avrupa, olimpiyat şampiyonlarını Bitlis'ten her alanda çıkaracağız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi demek, hız demek, sinerji demek. Bu anlamda yoğunluklu bir yatırım hamlesi var. Milletvekilleriyle, yerel yönetimiyle, sivil toplumuyla, halkıyla bir birliktelik tablosu var. Bu yatırımları da bu birliktelikle hızlı şekilde tamamlayacağız. Bizim amacımız günü kurtarma değil, yarınlara hazırlanmak. Vizyonumuz bu doğrultuda. Cumhurbaşkanımızın 2023, 2053, 2071 vizyonunu inşallah adım adım gerçekleştireceğimiz, birlikte katılımcı ruhla, istişare mekanizmasıyla, gençlerimizi, ülkemizi yarınlara güçlü bir şekilde hazırlayacağız. İnancımızı, motivasyonumuzu, birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimiz kaybetmeden yarınlara yürüyeceğiz. Birileri ayak oyunlarıyla, tuzaklarıyla, iyiliğin, hayrın karşısında olacaktır. Biz el birliğiyle tüm şer odaklarını bertaraf ettiğimiz gibi, gençlerimizin heyecanıyla ve ortak aklımızla birer birer yarınların Türkiye'sini, nesillerini hazırlayacağız."

Bakan Kasapoğlu, protokolün Bitlis'e hayırlı olmasını dileyerek sözlerini tamamladı.

- Ankara