Son dakika haberi: Genel Başkan Er'den şehit ve gazi çocuklarına yardım eli - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er, şehit ve gazi çocuklarına okul çantası, oyuncak ve giyecek yardımında bulundu.

İmkanlar dahilinde daha önce okullara kitap desteği, kırtasiye malzemesi, okul çantası, oyuncak ve giyecek yardımlarında bulunduklarını dile getiren Genel Başkan Abdurrahman Er, Hakkari başta olmak üzere Derecik, Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde bulunan şehit ve gazi ile yardıma muhtaç çocuklara mont desteğinde bulunduklarını söyledi. Genel Başkan Er, "Bu yardımların dağıtımında bizleri yalnız bırakmayan yardımseverlere yürekten teşekkür ediyorum. İmkanlarımız dahilinde yardımlar devam edecektir" dedi. - HAKKARİ