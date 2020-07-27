Gercüş'te 5 ev karantinaya alındı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde 5 ev, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Gercüş ilçesinde 3. Yoloğzı Mahallesinde 1 ve Doruk köyünde 1 olmak üzere toplam 5 ev, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları salgından korumak amacıyla korona virüse yakalanan 5 kişinin oturduğu evlere 14 gün boyunca giriş çıkışlar yasaklandı.

Güvenlik güçleri tarafında evlerin girişi kapatılırken, filyasyon ekipleri evlerde oturanlara test işlemine başladı.