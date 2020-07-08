Son dakika haberi... - Gercüş'te tüfekle oynayan 16 yaşındaki çoban kazara kendini vurdu - Son Dakika

Son dakika haberi... - Gercüş'te tüfekle oynayan 16 yaşındaki çoban kazara kendini vurdu

Son dakika 3. sayfa haberi... - Gercüş'te tüfekle oynayan 16 yaşındaki çoban kazara kendini vurdu Batman'ın Gercüş ilçesinde tüfekle oynayan çoban kazara kendini vurdu.

- Gercüş'te tüfekle oynayan 16 yaşındaki çoban kazara kendini vurdu

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BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde tüfekle oynayan çoban kazara kendini vurdu. Kolundan yaralanan çoban, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay bugün Gercüş'e bağlı Aydınlı köyü Mağaralı mezrasında meydana geldi. Edinen bilgilere göre hayvanlarını otlatan Mazlum Özdemir adlı çoban, yanında bulundurduğu tüfekle oynadığı sırada, silahın ateş alması sonucu kazara kendini vurdu. Silah sesine koşan çevredeki vatandaşlar Mazlum Özdemir'i kanlar içinde yerde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulans, yolun engebeli olması nedeni ile olay yerine gidemezken, yaralı yakınlarının taşımasıyla sağlık ekiplerinin bulunduğu bölgeye götürüldü. Özdemir, burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan çoban burada yapılan müdahalenin ardından Batman Bölge Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mazlum Özdemir, Aydınlı, Batman, Gercüş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 13:15 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... - Gercüş'te tüfekle oynayan 16 yaşındaki çoban kazara kendini vurdu - Son Dakika
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