Son dakika haberi... Geri dönüşüm tesisi depolama alanı alevlere teslim oldu - Son Dakika

Son dakika haberi... Geri dönüşüm tesisi depolama alanı alevlere teslim oldu

02.03.2021 16:15

Edinilen son dakika gelişmesine göre Geri dönüşüm tesisi depolama alanı alevlere teslim oldu Manisa'da bir geri dönüşüm tesisinin bahçesinde kaynak yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcım 9 bin ton geri dönüşüm malzemesini küle döndürdü Bir kişinin ayağını burkarak yaralandığı yangına çok sayıda itfaiye ekibi ve iş makinesi...

Geri dönüşüm tesisi depolama alanı alevlere teslim oldu

Manisa'da bir geri dönüşüm tesisinin bahçesinde kaynak yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcım 9 bin ton geri dönüşüm malzemesini küle döndürdü

Bir kişinin ayağını burkarak yaralandığı yangına çok sayıda itfaiye ekibi ve iş makinesi müdahale ederken itfaiye ekipleri rüzgarın da etkisiyle zor anlar yaşadı

Geri dönüşüm tesisinin sahibi ise yanan malzemeleri çaresizlikle izledi

MANİSA - Manisa'da bir geri dönüşüm tesisinin bahçesinde kaynak yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcım 9 bin ton geri dönüşüm malzemesini küle döndürdü. Bir kişinin ayağını burkarak yaralandığı yangına çok sayıda itfaiye ekibi ve iş makinesi müdahale ederken itfaiye ekipleri rüzgarın da etkisiyle zor anlar yaşadı. Yanan plastiklerden çıkan kara bulutlar tüm Manisa'yı kapladı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Dericiler Sitesi içinde bulunan bir geri dönüşüm tesisisin depolama alanında istiflenen yaklaşık 9 bin ton geri dönüşüm malzemesi bir kıvılcım yüzünden çıkan yangında küle döndü. Geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı alanın çevresinde gerçekleştirilen çevre düzenleme çalışması sırasında kaynak makinesinden sıçrayan bir kıvılcımla alev alan plastik malzemeler rüzgarın da etkisiyle bir anda tüm malzemeleri kapladı. Rüzgarın etkisiyle kuvvetli bir şekilde artan alevlerden çıkan kara dumanlar tüm Manisa'dan gözükürken olaya çok sayıda itfaiye ekibi ve iş makinesi müdahale etti. Manisa Çevre Yolunda ise trafik polisleri trafiğin aksamaması için geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olay sırasında tesisin ortaklarından birinin kayarak düşmesi sonucu ayağından yaralanırken yaralı şahıs 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Rüzgarın çok şiddetli esmesi nedeniyle itfaiye ekiplerinin de güçlükle müdahale ettikleri yangında itfaiye ekipleri alevlerden kendilerini korumak için metal parçaları kalkan yaptı. İş makineleri bir taraftan tutuşmayan malzemeleri yangın alanından uzaklaştırırken iş yeri sahibi çaresizlik içinde yangını izledi.

Yangının nasıl çıktığını anlatan görgü tanıklarından Muhammed Raşit Duru, "Bir kıvılcımla yangın çıktı. Plastikler alev aldı büyüdü. İtfaiye ekipleri de müdahale ediyor. Bir türlü sönmüyor. Büyük ihtimalle helikopterle falan müdahale ederler. Çok fena yanıyor." dedi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken alanda soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangın ve çıkan dumanlar drone ile görüntülenirken itfaiye ekiplerinin zor anları ise çalışma şartlarının zorluğunu gözler önüne serdi.

Son dakika haberi... Geri dönüşüm tesisi depolama alanı alevlere teslim oldu
Son dakika haberi... Geri dönüşüm tesisi depolama alanı alevlere teslim oldu
Son dakika haberi... Geri dönüşüm tesisi depolama alanı alevlere teslim oldu
Son dakika haberi... Geri dönüşüm tesisi depolama alanı alevlere teslim oldu

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Yangın, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Geri dönüşüm tesisi depolama alanı alevlere teslim oldu - Son Dakika


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