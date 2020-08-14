Son dakika haberi! Geri dönüşüm tesisinde yangın - Son Dakika

Rüzgarın da etkisiyle yangın bir anda büyüdü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 13:11

Kaynak: AA

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