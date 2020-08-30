Son dakika haberi: Germencik'in yöresel iki lezzetine coğrafi onay - Son Dakika

Aydın'ın Germencik ilçesinin yöresel lezzetlerinden "ekşili tavuk yemeği" ile "Ortaklar çöp şiş" için yapılan coğrafi işaret başvurusunun Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylandığı bildirildi.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, AA muhabirine, iki lezzetin de coğrafi işaret alması için başvuruda bulunduklarını, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gelen onay haberinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Germencik ekşili tavuk yemeğinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Hıdırbeyli köyü sakinlerince 1937 Büyük Ege Manevrası'nda ikram edildiğini anlatan Öndeş, şöyle konuştu:

"Atatürk ile manevraya katılan asker ve komutanlara ekşili tavuk yemeği ikram ediliyor. Bu lezzeti çok beğeniyor. Bunun üzerine Atatürk askerlere gösterilen ilgiden dolayı köye madalya veriyor. Bu madalyayı muhafaza ediyoruz.

Germencik ekşili tavuk yemeği ve Ortaklar çöp şiş lezzetlerimize coğrafi işaret onayını almış bulunmaktayız. Memleketimize hayırlı olsun. Bundan sonraki amacımız daha da markalaşmak. Amacımız bize ait olan ürünlere sahip çıkmak. Herkese hayırlı olsun."