Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydın- İzmir otoyolu Germencik çıkışında, bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 30 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Otomobildeki G.A ile M.Y gözaltına alındı.
İşlemin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.A, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
M.Y ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Germencik'teki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika