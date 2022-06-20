Son dakika haberi! Gerze'de şantiye bekçisi silahla yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Gerze'de şantiye bekçisi silahla yaralandı

20.06.2022 12:36
Son dakika haberi! Gerze'de şantiye bekçisi silahla yaralandı

Son dakika habere göre Sinop'un Gerze ilçesinde bir inşaat şantiyesi bekçisi, kendisine düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı.

Sinop'un Gerze ilçesinde bir inşaat şantiyesi bekçisi, kendisine düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Gerze ilçesi Çakallı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çakallı köyü yol üzerinde bir inşaat alanındaki şantiyede bekçilik yapan F.K.(27), kendisine düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.K.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilen saldırgan U.A.(32), kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince soruşturma başlatılırken olayın alacak-verecek kavgası olduğu tahmin ediliyor. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Sinop, Gerze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Gerze'de şantiye bekçisi silahla yaralandı - Son Dakika

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