Olay, dün gece saatlerinde Gerze ilçesi Çakallı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çakallı köyü yol üzerinde bir inşaat alanındaki şantiyede bekçilik yapan F.K.(27), kendisine düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerze Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan F.K.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilen saldırgan U.A.(32), kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Sinop, Gerze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi! Gerze'de şantiye bekçisi silahla yaralandı - Son Dakika

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