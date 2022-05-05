Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karaçam Mahallesi'ndeki bir iş yerinin bulunduğu 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden bina sakinleri, dışarı çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi.

İtfaiye personelinin müdahalesiyle alevler diğer katlara sıçramadan yangın söndürüldü.

Yangında çatı katında hasar oluştu.